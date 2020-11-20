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اخبار رياضية > الأهلي يتجه لغربلة شاغلي المناصب الإدارية
20/11/2020   1:44 م

الأهلي يتجه لغربلة شاغلي المناصب الإدارية

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ترغب إدارة نادي الأهلي في إسناد بعض المناصب الإدارية في الفريق الأول لكرة القدم لكوادر وطنية بدلا من المقيمين الذين يشغلون هذه المناصب برواتب عالية.

وستشهد الفترة المقبلة، وفقا لـ”البلاد”، غربلة هذه المناصب الإدارية، وذلك ضمن خطة النادي التي تستهدف إحراز تقدم في ملف الحوكمة الذي واجهت فيه عدة صعوبات.

ولم تتمكن إدارة النادي خلال الفترة الماضية من تحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف، الأمر الذي جعلها لا تصل للمعدل المطلوب، بما يُمكنها من الاستفادة من الحد الأعلى من الدعم المالي الذي وضعته وزارة الرياضة في حال استيفاء الأندية للحوكمة؛ لذلك تعتزم الإدارة الاستعانة بخبرة الإدارة السابقة لإحراز تقدم في هذا الملف.

الأهلي يتجه لغربلة شاغلي المناصب الإدارية

اخبار رياضية
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