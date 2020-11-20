مدير دائرة التحكيم يعترف بعدم صحة هدف الشباب في مرمى النصر

اعترف مدير دائرة التحكيم مانويل نافارو، أن هدف الشباب في مرمى النصر غير صحيح وكان يجب على حكام الساحة التوجه للفار للتأكد منه.
وقام نافارو بعرض المحادثة التي جرت بين ممدوح الشهدان وشكري الحنفوش لحظة هدف الشباب الأول في النصر.
وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الحكام تريساكو، أن تواجده في إسبانيا خلال الجولة التي شهدت مباراة الشباب والنصر، كان لسبب عائلي يتطلب ضرورة سفره. وفق “أخبار 24”.
وكان فريق الشباب قد حقق فوزا على نظيره النصر بهدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.