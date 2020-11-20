نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تركي الحمد يحذف تغريدته المثيرة للجدل.. ويؤكد: جهود البخاري وإنجازاته لا ترقى إلى الشك أو القدح
20/11/2020   6:37 م

تركي الحمد يحذف تغريدته المثيرة للجدل.. ويؤكد: جهود البخاري وإنجازاته لا ترقى إلى الشك أو القدح

+ = -
248

حذف الكاتب تركي الحمد تغريدته التي دوّنها قبل أيام وانتقد خلالها صحيح البخاري، مؤكدًا أن جهود الإمام البخاري وإنجازاته أمور لا ترقى إلى الشك أو القدح.

وقال الحمد في تغريدة جديدة اليوم (الجمعة): “ظن البعض أنني أسيء لعلم من أعلام الإسلام، وهو الإمام البخاري رحمه الله، وهذا فهم غير صحيح”.

وأضاف: “قد ننتقد شيئا في تراثنا بصفة عامة، ولكن مكانة البخاري وجهوده، وتاريخه، وإنجازاته؛ أمور لا يرقى إليها الشك أو القدح”. وفق “أخبار 24”.

وتابع الكاتب: “رحم الله البخاري، وجزاه خير الجزاء على جهده في خدمة الإسلام”.

تركي الحمد يحذف تغريدته المثيرة للجدل.. ويؤكد: جهود البخاري وإنجازاته لا ترقى إلى الشك أو القدح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122563.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.