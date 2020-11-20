تركي الحمد يحذف تغريدته المثيرة للجدل.. ويؤكد: جهود البخاري وإنجازاته لا ترقى إلى الشك أو القدح

حذف الكاتب تركي الحمد تغريدته التي دوّنها قبل أيام وانتقد خلالها صحيح البخاري، مؤكدًا أن جهود الإمام البخاري وإنجازاته أمور لا ترقى إلى الشك أو القدح.
وقال الحمد في تغريدة جديدة اليوم (الجمعة): “ظن البعض أنني أسيء لعلم من أعلام الإسلام، وهو الإمام البخاري رحمه الله، وهذا فهم غير صحيح”.
وأضاف: “قد ننتقد شيئا في تراثنا بصفة عامة، ولكن مكانة البخاري وجهوده، وتاريخه، وإنجازاته؛ أمور لا يرقى إليها الشك أو القدح”. وفق “أخبار 24”.
وتابع الكاتب: “رحم الله البخاري، وجزاه خير الجزاء على جهده في خدمة الإسلام”.