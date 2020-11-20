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أخبار المناطق > بينهم امرأتان.. القبض على 4 وافدين تورطوا بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المصوغات الذهبية بالرياض
20/11/2020   6:42 م

بينهم امرأتان.. القبض على 4 وافدين تورطوا بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المصوغات الذهبية بالرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بعد تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة.

وأكد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على رجلين وامرأتين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ثبت تورطهم في عدد من جرائم سرقة المصوغات الذهبية من متاجر بيع الذهب في عدد من المناطق.

وأوضح أنه تم ضبط 305 جرامات من الذهب، بالإضافة إلى 15.5 ألف ريال، ليصل إجمالي ما استولوا عليه من مسروقات لحوالي 200 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

بينهم امرأتان.. القبض على 4 وافدين تورطوا بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المصوغات الذهبية بالرياض

أخبار المناطق
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