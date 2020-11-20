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أخبار محلية > الربيعة: المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.. وسنوفره للدول التي لا تستطيع توفيره لمواطنيها
20/11/2020   9:08 م

الربيعة: المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.. وسنوفره للدول التي لا تستطيع توفيره لمواطنيها

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أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، اليوم الجمعة، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا.

وقال، خلال حديثه اليوم (الجمعة) على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، إن المملكة ستسعى لتوفير لقاح فيروس كورونا لمحتاجيه في الدول التي لا تستطيع توفيره لمواطنيها.

وأوضح أن المملكة قدمت أكثر من 800 مليون دولار للتصدي لجائحة كورونا تتمثل في دعم المنظمات الإقليمية والعالمية الصحية. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الدعم شمل المنظمات المعنية بإنتاج اللقاح، وتقديم مساعدات عينية لدعم النظم الصحية في العديد من الدول الفقيرة، مشيرا إلى أن العمل الإنساني السعودي يشمل الجميع ولا يرتبط بأجندات سياسية.

الربيعة: المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.. وسنوفره للدول التي لا تستطيع توفيره لمواطنيها

أخبار محلية
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