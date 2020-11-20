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أخبار محلية > في اليوم العالمي للمرض.. ما هو الانسداد الرئوي؟ وكيفية الوقاية منه؟
20/11/2020   11:28 م

في اليوم العالمي للمرض.. ما هو الانسداد الرئوي؟ وكيفية الوقاية منه؟

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يحتفل العالم، اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر، باليوم العالمي للانسداد الرئوي، وذلك بغرض التوعية بالمرض والتعريف بأساليب الوقاية منه.

والانسداد الرئوي المزمن هو الاسم الشامل لمجموعة من الأمراض التنفسية التي تصيب الرئة، مثل انتفاخ الرئة والالتهاب الشعبي المزمن.

ويتسبب انتفاخ الرئة في إحداث تضرر بالحويصلات الهوائية حتى تفقد مرونتها، ما يؤدي إلى صعوبة في إخراج الهواء من الرئتين، في حين يتسبب الالتهاب الشعبي المزمن في الإضرار بالأهداب المبطنة للشعب الهوائية، ما يؤدي إلى صعوبة إخراج المواد المخاطية منها.

وتتمثل عوامل الإصابة بالانسداد الرئوي في التدخين الإيجابي والسلبي والتعرض لملوثات الهواء الأخرى، بالإضافة إلى الجينات الوراثية المؤثرة على إنتاج بروتين ألفا-1 الذي يحمي الرئتين.

وتشمل سبل الوقاية من المرض تجنب التدخين والتعرض لملوثات الهواء وفحص الرئتين للمعرضين للإصابة، بالإضافة إلى الحفاظ على النشاط البدني والتطعيم ضد فيروسات الجهاز التنفسي.

الإنسداد الرئوي المزمن

وفق “أخبار 24”.

في اليوم العالمي للمرض.. ما هو الانسداد الرئوي؟ وكيفية الوقاية منه؟

أخبار محلية
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