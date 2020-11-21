“الحج والعمرة” تكشف أعمار المسموح لهم بأداء العمرة من خارج المملكة

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أوضحت وزارة الحج والعمرة أن أعمار القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة من 18 الى 50 عاما.
وأوضحت إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تم استثناؤهم من تحديد الأعمار.
يُذكر أن عدد الأشخاص الذين أدوا العمرة منذ العودة التدريجية 654 ألفا.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج