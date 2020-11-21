انطلقت أمس (الجمعة)، فعالية المدينة المنورة للطيران العام والرياضي، التي نظمها نادي الطيران السعودي، بإشراف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وذلك في طريق المدينة – تبوك “المندسة”.
وشملت الفعالية استعراضاً جوياً بأنواع متعددة من الطائرات إضافة إلى العديد من الأنشطة المتنوعة وذلك بحضور مجموعة من الطيارين من مختلف مناطق المملكة.
وتهدف الفعالية إلى نشر ثقافة الطيران العام والرياضي، وجذب أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، وتجمع هواة ومتخصصي وملاك الطيران، وتوفير بيئة ترفيهية مميزة مع مراعاة التدابير الصحية بمشاركة عدد من الجهات.
يذكر أن نادي الطيران السعودي يعد أول نادٍ رسمي للطيران في المملكة، وأحد أبرز أندية الطيران في منطقة الشرق الأوسط، وأكثرها تنوعاً من حيث نوعية وحجم الطائرات، والفعاليات الرياضية والتدريبية المقامة فيها.
وفق “أخبار 24”.