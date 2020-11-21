بدء القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم بـ”تقني القصيم”

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد المذن أن فترة التسجيل للفصل الثاني في مرحلة الدبلوم بالفترة الصباحية والمسائية ستبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 7 ربيع الآخر وحتى يوم الأربعاء الموافق 16 ربيع الآخر الجاري في 5 كليات تقنية وفرعين للبنين و3 كليات تقنية للبنات، وكذلك 5 معاهد أربعة منها صناعية ثانوية ومعهد للعمارة والتشييد. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بأن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.