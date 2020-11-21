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أخبار محلية > شاهد… هكذا استقبلت الكلية البحرية الطلاب الجدد وفق الإجراءات الاحترازية
21/11/2020   1:13 م

شاهد… هكذا استقبلت الكلية البحرية الطلاب الجدد وفق الإجراءات الاحترازية

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استقبلت كلية الملك فهد البحرية بالجبيل، الطلبة المستجدين، للدفعة (‏‏36) للعام الدراسي 1442هـ، وفق الإجراءات الاحترازية ‏لمجابهة جائحة كورونا.‏

وأظهر مقطع فيديو مدى التزام الطلبة وحرصهم على تطبيق ‏الإجراءات الوقائية منذ خروجهم من مناطقهم وحتى وصولهم ‏إلى بوابة الكلية.‏

وخصصت الكلية فريقًا مدربًا لاستقبال الطلبة المستجدين، ‏لتوعيتهم وإرشادهم بالخطوات الأولي لتحركهم داخل الكلية، مع ‏التأكد من بياناتهم التفصيلية.‏ وفق “أخبار 24”.

ومن جانبها، أجرت الكوادر الطبية بالكلية للطلبة الفحوصات ‏الخاصة بفيروس كورونا، ثم توجه الطلاب لحضور محاضرة ‏ترحيبية وتوعوية من قبل قادة الكلية.‏

شاهد… هكذا استقبلت الكلية البحرية الطلاب الجدد وفق الإجراءات الاحترازية

أخبار محلية
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