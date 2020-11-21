شاهد… هكذا استقبلت الكلية البحرية الطلاب الجدد وفق الإجراءات الاحترازية

استقبلت كلية الملك فهد البحرية بالجبيل، الطلبة المستجدين، للدفعة (36) للعام الدراسي 1442هـ، وفق الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.
وأظهر مقطع فيديو مدى التزام الطلبة وحرصهم على تطبيق الإجراءات الوقائية منذ خروجهم من مناطقهم وحتى وصولهم إلى بوابة الكلية.
وخصصت الكلية فريقًا مدربًا لاستقبال الطلبة المستجدين، لتوعيتهم وإرشادهم بالخطوات الأولي لتحركهم داخل الكلية، مع التأكد من بياناتهم التفصيلية. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبها، أجرت الكوادر الطبية بالكلية للطلبة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، ثم توجه الطلاب لحضور محاضرة ترحيبية وتوعوية من قبل قادة الكلية.
#فيديو_الدفاع
كلية الملك فهد البحرية تستقبل الطلبة المستجدين للعام الحالي ١٤٤٢هـ وفق الإجراءات الإحترازية لجائحة #كورونا.#نعود_بحذر pic.twitter.com/B1rUqGt1Ih
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 20, 2020