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اخبار رياضية > صمت غريب من الاتحاد.. “الذايدي” يثير الجدل بالكشف عن تاريخ أول دوري وكأس ملك
21/11/2020   1:19 م

صمت غريب من الاتحاد.. “الذايدي” يثير الجدل بالكشف عن تاريخ أول دوري وكأس ملك

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أثار الإعلامي الرياضي، محمد الذايدي، الجدل بين متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة عن تاريخ أول دوري وأول كأس لخادم الحرمين الشريفين.

وقال “الذايدي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مؤسف أن تتعرض أعرق وأقوى مسابقتين لمثل هذا الجدل والتشويش رغم وضوح التاريخ وسط صمت غريب وطال من اتحاد اللعبة”.

وأوضح: “أول كأس ملك أقيمت عام 1377 هجري، وأول دوري ممتاز أقيم 1977 ميلادي، تواريخ واضحة لا لبس فيها إلا من يريد تشويه تاريخ الرياضة السعودية، والتدليس على المجتمع الرياضي!”.

وفق “أخبار 24”.

صمت غريب من الاتحاد.. “الذايدي” يثير الجدل بالكشف عن تاريخ أول دوري وكأس ملك

اخبار رياضية
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