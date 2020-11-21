صمت غريب من الاتحاد.. “الذايدي” يثير الجدل بالكشف عن تاريخ أول دوري وكأس ملك

أثار الإعلامي الرياضي، محمد الذايدي، الجدل بين متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة عن تاريخ أول دوري وأول كأس لخادم الحرمين الشريفين.
وقال “الذايدي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مؤسف أن تتعرض أعرق وأقوى مسابقتين لمثل هذا الجدل والتشويش رغم وضوح التاريخ وسط صمت غريب وطال من اتحاد اللعبة”.
وأوضح: “أول كأس ملك أقيمت عام 1377 هجري، وأول دوري ممتاز أقيم 1977 ميلادي، تواريخ واضحة لا لبس فيها إلا من يريد تشويه تاريخ الرياضة السعودية، والتدليس على المجتمع الرياضي!”.
مؤسف ان تتعرض اعرق واقوى مسابقتين لمثل هذا الجدل والتشويش رغم وضوح التاريخ وسط صمت غريب وطال من اتحاد اللعبة…!
اول كاس ملك اقيمت عام 1377 هجري
أول دوري ممتاز اقيم 1977 ميلادي
تواريخ واضحة لا لبس فيها إلا من يريد تشويه تاريخ الرياضة السعودية والتدليس على المجتمع الرياضي !
— محمد الذايدي (@malthaidy) November 20, 2020
وفق “أخبار 24”.