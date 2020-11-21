نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > اتحاد الكرة بصدد تحرك قضائي ضد أحد الإعلاميين
21/11/2020   1:19 م

اتحاد الكرة بصدد تحرك قضائي ضد أحد الإعلاميين

+ = -
885

كشفت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن اتحاد كرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، بصدد رفع قضية ضد أحد الإعلاميين، قام باتهام لجنة الحكام بتوجيه تعليمات للحكام بشأن أحد فرق الدوري.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الجزيرة”، إن الإعلامي أتهم لجنة الحكام بتوجيه تعليمات للحكام بخصوص فريق معين بعدم ارتكاب أخطاء عليه من دون بقية الفرق.

وكان رئيس لجنة الحكام باتحاد لكرة القدم، الإسباني فيرناندو تيرساكو، أعرب عن رضاه عن المردود التحكيمي في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال تيرساكو في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، إن الحكام المحليين أداروا المباريات بشكل جيد وحققوا أرقاما وإحصائيات أفضل من الأجانب في الموسم الماضي.

اتحاد الكرة بصدد تحرك قضائي ضد أحد الإعلاميين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122681.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.