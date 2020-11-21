اتحاد الكرة بصدد تحرك قضائي ضد أحد الإعلاميين

كشفت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن اتحاد كرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، بصدد رفع قضية ضد أحد الإعلاميين، قام باتهام لجنة الحكام بتوجيه تعليمات للحكام بشأن أحد فرق الدوري.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الجزيرة”، إن الإعلامي أتهم لجنة الحكام بتوجيه تعليمات للحكام بخصوص فريق معين بعدم ارتكاب أخطاء عليه من دون بقية الفرق.
وكان رئيس لجنة الحكام باتحاد لكرة القدم، الإسباني فيرناندو تيرساكو، أعرب عن رضاه عن المردود التحكيمي في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال تيرساكو في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، إن الحكام المحليين أداروا المباريات بشكل جيد وحققوا أرقاما وإحصائيات أفضل من الأجانب في الموسم الماضي.