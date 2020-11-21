مران الأهلي.. برنامج خاص لـ “العويس”.. وتدريبات لياقية للاعبين

واصل فريق الأهلي، تدريباته (الجمعة) تحت قيادة المدير الفني الصربي، فلادان ميلويفيتش؛ استعداداً لمباراتهم أمام الشباب.
وخصص الجهاز الفني للأهلي، برنامجاً خاصاً لحارس المرمى محمد العويس؛ حيث كثف من الجرعات التدريبية المخصصة له بعد تعافيه من الإصابة وعودته مرة أخرى للتدريبات.
وركز فلادان خلال المران على رفع معدلات اللياقة للاعبين، كما فرض على اللاعبين عدداً من الجمل التكتيكية شارحاً خطته لمباراة الشباب. وفق “أخبار 24”.
ويلتقي الأهلي نظيره الشباب يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.