بريجوفيتش: أنا أفضل لاعب أجنبي بالدوري.. و”فهد” أفضل لاعب محلي

قال المحترف الصربي في صفوف نادي الاتحاد، ألكسندر بريجوفيتش، إنه لاعب متفانٍ ولكنه أُصيب بإصابة عضلية في بداية الموسم لذا لم يُقدم أفضل مالديه حتى الآن ولكنه متحفز لقيادة فريقه لتحقيق نتائج إيجابية.
ورد بريجوفيتش، خلال حوار أُجريّ معه ببرنامج “الدوري مع وليد”، على سؤال من هو أفضل لاعب أجنبي ومحلي في الدوري، ضاحكاً: “سهلة أنا أفضل لاعب أجنبي”، قبل أن يختار زميله بالاتحاد فهد المولد كأفضل لاعب محلي بالدوري.
وأتم المحترف الصربي في صفوف الاتحاد، حديثه بالإشارة إلى أنه يعتقد إذا لم يكن لاعباً لكرة القدم لربما عمل في مجال العقارات. وفق “أخبار 24”.
#الدوري_مع_وليد | بريجوفيتش – لاعب نادي #الاتحاد: لا أعلم ماذا سيكون عملي لو لم أكن لاعب كرة ربما في المجال العقاري.. أفضل لاعب سعودي هو فهد المولد وأنا أفضل لاعب أجنبي.#SBC pic.twitter.com/iR3vtxYIWc
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 20, 2020