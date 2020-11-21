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اخبار رياضية > “مسحة كورونا” تحسم مشاركة أوسو أمام “الشباب”
21/11/2020   1:21 م

“مسحة كورونا” تحسم مشاركة أوسو أمام “الشباب”

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أفادت مصادر بأن المحترف الغاني في صفوف الأهلي، صامويل أوسو، وصل لجدة يوم أمس الجمعة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

وأشارت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن محترف الأهلي سيخضع لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا ثم سيخضع للعزل المنزلي حتى تظهر نتيجتها؛ حيث سيُشارك في تدريبات الأهلي الجماعية مباشرة حال تأكد سلبية عينته.

وأتمت المصادر تصريحاتها بالإشارة إلى أن أوسو في جاهزيته التامة عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

ويلتقي نادي الأهلي نظيره الشباب يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري

“مسحة كورونا” تحسم مشاركة أوسو أمام “الشباب”

اخبار رياضية
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