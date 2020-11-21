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اخبار رياضية > الكشف عن حكم ديربي الرياض بين الهلال والنصر
21/11/2020   1:21 م

الكشف عن حكم ديربي الرياض بين الهلال والنصر

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كشفت مصادر صحفية اليوم الجمعة، عن طاقم التحكيم الأجنبي، الذي سيقود مباراة ديربي الرياض، والذي سيجمع بين فريق الهلال ونظيره النصر، بناء على اختيار مدير دائرة التحكيم باتحاد الكرة السويسري مانويل نافارو.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن “نافارو”، اختار طاقمَ تحكيم أجنبيًّا من الأوروجواي، بقيادة الأوروجوياني أندريس كونيا، لإدارة ديربي الرياض الذي سيقام على ملعب الملك فهد، الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر، أن طاقم الحكام، سيخضع فور وصوله لحجر صحي لمدة يومين، وفقًا للبروتوكول المعتمد من قِبل اتحاد القدم، إضافة للمسحة الطبية من أجل التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا قبل قيادة المواجهة.

وعلى جانب آخر، قرر رئيس لجنة التحكيم باتحاد كرة القدم، استبعاد ممدوح آل شهدان حكم الساحة، عن تكليفات الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري، استكمالًا لإبعاده في الجولة الماضية.

الكشف عن حكم ديربي الرياض بين الهلال والنصر

اخبار رياضية
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