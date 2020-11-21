أشرفت لجنة إرساء السلم المجتمعي بإمارة منطقة عسير، على الصلح بين قبائل بني جابرة من شهران، وذلك بعد 43 عامًا من القطيعة.

وشهد نادي المصيف الرياضي في مركز المسقي فعاليات مجلس الصلح الذي تم بين قبائل بني جابرة، وتضمنت كلمات الحاضرين للمجلس التأكيد على أهمية السلم الاجتماعي بين أطياف المجتمع.

كما شهدت الجلسة حضور أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، فيما أبدى مسؤولو القبائل سعادتهم بهذا الصلح.

بحضور أمير عسير.. عقد الصلح بين قبائل بني جابرة بعد 43 عامًا من القطيعة

بحضور أمير عسير.. عقد الصلح بين قبائل بني جابرة بعد 43 عامًا من القطيعة

وفق “أخبار 24”.