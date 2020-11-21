“جونسون”: أشكر الملك سلمان.. وكنت أود زيارة “نيوم” الأكثر صداقة للبيئة في العالم

وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على رئاسته لمجموعة العشرين في ظل جائحة كورونا.
وأضاف، وفقا لـ”العربية”، أن ظروف الجائحة حالت دون عقد اجتماع قمة العشرين في المملكة، داعياً قادة مجموعة العشرين إلى التكاتف والتعهد بالقضاء على الوباء وحماية البشر منه.
ولفت إلى أن الأسابيع الماضية شهدت عدة تطورات متعلقة باللقاحات التي يمكن أن تكون سبيلا للخروج من أزمة كورونا، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بتوفير أي لقاح بعدل في جميع أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.
وأشاد بمشروع نيوم، منوها بأنه كان ينوي زيارة المشروع إلا أن ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك، لافتا إلى أن مدينة نيوم تتميز بمناخ مميز لتوفير طاقة لا تنفد؛ لذلك فمشروعها يمثل المستقبل الأكثر صداقة للبيئة بالنسبة للعالم.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لـ #العربية: الظروف حالت دون اجتماعنا بالسعودية، وكنت أود زيارة مدينة #نيوم التي تعد الأكثر صداقة للبيئة عالميا. pic.twitter.com/YB6vhCyoae
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) November 21, 2020