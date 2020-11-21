هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في المدينة وجدة.. وتصوير جوي يوثق جريان سيول ينبع

شهدت المدينة المنورة ومحافظتا جدة وينبع، اليوم (السبت)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وأظهرت صور هطول الأمطار على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ومحافظة جدة، سالت إثرها بعض الأودية والشعاب.
وتمكّن المصور رشود الحارثي من تسجيل فيديو بالتصوير الجوي، يظهر مشهداً خلاباً لجريان السيول على طريق مركز أبو شكير شمال محافظة ينبع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت عدة تنبيهات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد والسيول على المدينة المنورة، والعلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع ودومة الجندل وسكاكا.
وفق “أخبار 24”.