توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال المدينة المنورة، لتسجل درجات حرارة صغرى من (5-10) درجات مئوية، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد.
كما تتوقع الهيئة أن يمتد تأثير الانخفاض في درجات الحرارة إلى مناطق القصيم، الرياض، والشرقية، لتسجل درجات حرارة صغرى ما بين (10- 13) درجة مئوية، اعتبارًا من يوم الإثنين القادم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت اليوم السبت، عدة تنبيهات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد والسيول على المدينة المنورة، والعلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع ودومة الجندل وسكاكا.
وفق “أخبار 24”.