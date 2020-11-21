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أخبار المناطق > سرقات ونصب واحتيال مالي.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أُطيح بمرتكبيها الأسبوع الماضي
21/11/2020   5:15 م

سرقات ونصب واحتيال مالي.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أُطيح بمرتكبيها الأسبوع الماضي

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تمكّنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، على مدار الأسبوع الماضي، من القبض على مواطنين ومقيمين، تورطوا في جرائم وحـوادث مختلفة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو مجمعاً للجرائم التي ارتكبها المتورطون، على رأسها القبض على 3 أشخاص بالرياض، تورطوا في تكسير الأقفال الخارجية للمتاجر وسرقة الأموال منها، كما ألقي القبض على 3 مقيمين بالرياض من الجنسية البنجلادشية، يتاجرون بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

كما ألقى الأمن العام القبض على 5 أشخاص في المدينة المنورة، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة، فيما تم القبض على تنظيم عصابي بالرياض مكون من 5 أشخاص، امتهنوا تنفيذ عمليات نصب واحتيال مالي، تمكنوا من خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 17 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

وأُلقي القبض على مواطن يقوم بقطع عدد كبير من الأشجار بأحد المواقع بمحافظة الأفلاج، كما تمت الإطاحة بتشكيل عصابي بالرياض مكون من 5 أشخاص، امتهنوا تزييف العملة الورقية وتزوير الوثائق الرسمية، عثر بحوزتهم على مبالغ مزورة قاربت 2.5 مليون ريال، كما تم القبض مواطن في خميس مشيط قام بتعبئة مركبته بالوقود ولاذ بالفرار دون دفع قيمة الوقود.

سرقات ونصب واحتيال مالي.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أُطيح بمرتكبيها الأسبوع الماضي

أخبار المناطق
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