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أخبار محلية > “الفالح”: نعمل على نظام جديد للاستثمار.. وإطلاق مناطق اقتصادية مميزة في 2021
21/11/2020   5:16 م

“الفالح”: نعمل على نظام جديد للاستثمار.. وإطلاق مناطق اقتصادية مميزة في 2021

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أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن عام 2020 يعد استثنائيًا بالنسبة للمملكة بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن المملكة حملت الكثير من الصدمات، وعملت منذ انتشار كورونا على تخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم (السبت) بمناسبة قمة قادة دول مجموعة العشرين، أن المجموعة تبحث إنقاذ العالم من آثار الجائحة، مؤكداً أن مساعدة الدول الأكثر فقراً كانت من أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

ولفت إلى أنه تم رصد نحو 11 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد العالمي على النهوض، بالإضافة إلى 21 مليار دولار تم تخصيصها لدعم جهود التوصل للقاح لكوفيد-19. وفق “أخبار 24”.

وكشف عن نظام استثمار جديد تعمل عليه الوزارة حاليا، مرجحاً أن تطلق الحكومة مناطق اقتصادية متخصصة متميزة خلال العام المقبل، مؤكداً أن اقتصاد المملكة أثبت أنه من الاقتصادات الأكثر متانة حول العالم.

“الفالح”: نعمل على نظام جديد للاستثمار.. وإطلاق مناطق اقتصادية مميزة في 2021

أخبار محلية
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