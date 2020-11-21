رئيس التحالف العالمي للقاحات: التزام مجموعة العشرين باستثمار 4.6 مليار دولار يضع حجر الأساس لمواجهة كورونا عالمياً

كشف الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، الدكتور سيث بيركل، اليوم السبت، أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال على هامش قمة العشرين، إن التزام قادة مجموعة العشرين باستثمار 4.6 مليار دولار لملء فجوة التمويل الفوري يضع حجر الأساس للطلبات الجماعية ويسلم أدوات مكافحة المرض حول العالم.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد دعا اليوم العالم لمواجهة التحدي الصحي غير المسبوق، مشددًا على أهمية التعاون الدولي والعمل المشترك لتجاوز الجائحة. وفق “أخبار 24”.