نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > رئيس التحالف العالمي للقاحات: التزام مجموعة العشرين باستثمار 4.6 مليار دولار يضع حجر الأساس لمواجهة كورونا عالمياً
21/11/2020   11:51 م

رئيس التحالف العالمي للقاحات: التزام مجموعة العشرين باستثمار 4.6 مليار دولار يضع حجر الأساس لمواجهة كورونا عالمياً

+ = -
586

كشف الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، الدكتور سيث بيركل، اليوم السبت، أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال على هامش قمة العشرين، إن التزام قادة مجموعة العشرين باستثمار 4.6 مليار دولار لملء فجوة التمويل الفوري يضع حجر الأساس للطلبات الجماعية ويسلم أدوات مكافحة المرض حول العالم.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد دعا اليوم العالم لمواجهة التحدي الصحي غير المسبوق، مشددًا على أهمية التعاون الدولي والعمل المشترك لتجاوز الجائحة. وفق “أخبار 24”.

رئيس التحالف العالمي للقاحات: التزام مجموعة العشرين باستثمار 4.6 مليار دولار يضع حجر الأساس لمواجهة كورونا عالمياً

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122758.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.