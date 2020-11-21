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أخبار محلية > وزير الخارجية: الإدارة الأمريكية الجديدة ستنتهج السياسات التي تحقق الاستقرار.. وحل الأزمة مع قطر مرهون بهذا الأمر
21/11/2020   11:53 م

وزير الخارجية: الإدارة الأمريكية الجديدة ستنتهج السياسات التي تحقق الاستقرار.. وحل الأزمة مع قطر مرهون بهذا الأمر

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنهم على ثقة بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستنتهج السياسات ذاتها التي تصب لصالح الاستقرار.

وأوضح، في حديثه لوكالة رويترز اليوم (السبت) على هامش قمة العشرين، أنهم لا يرون أي تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة في الولايات المتحدة.

وكشف أن حل الأزمة الخليجية مع قطر مرهون بمعالجة هواجس أمنية مشروعة ، وأشار إلى أن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية إذا حدث سيكون خطوة صحيحة بالكامل. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة تحقيق سلام دائم وكامل يمنح الفلسطينيين دولتهم المستقلة بكرامة.

وزير الخارجية: الإدارة الأمريكية الجديدة ستنتهج السياسات التي تحقق الاستقرار.. وحل الأزمة مع قطر مرهون بهذا الأمر

أخبار محلية
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