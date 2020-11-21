بالفيديو.. هل هناك علاقة بين اللقاحات ومتلازمة الموت المفاجئ لدى الرضع.. “الصحة” تجيب

نفت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، خطورة اللقاحات على صحة الأطفال، وخصوصاً الرضّع، وذلك رداً منها على ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبيّنت الوزارة، عبر مقطع فيديو توضيحي، أنه لا توجد علاقة بين أخذ لقاحات شلل الأطفال والثلاثي البكتيري وحدوث متلازمة الموت المفاجئ لدى الرضّع.
وأكّدت “الصحة” أن الرضّع يصابون بمتلازمة الموت المفاجئ سواءً تلقوا اللقاحات أم لم يتلقوها، مشيرةً إلى أن المتلازمة تسبب الموت المفاجئ لهم أثناء النوم دون ظهور أسباب.
(يقولون) اللقاحات خطيرة على صحة طفلك، هنا الرد عليهم:#عش_بصحة#اليوم_العالمي_للطفل pic.twitter.com/SiaZZ1PJlR
— عش بصحة (@LiveWellMOH) November 21, 2020
وفق “أخبار 24”.