بالفيديو.. مواطنة تحول شعار “قمة العشرين” إلى مشغول جديد بقطع الخرز

حولت مواطنة تتقن صناعة المشغولات اليدوية، شعار “قمة العشرين” إلى مشغول جديد من قطع الخرز.
وقالت المواطنة عويبدة العديني، إنها صنعت نحو 200 مشغول وجرى إهداؤها إلى ضيوف القمة، مشيرةً إلى أن مشغولاتها التي تحافظ فيها على التراث القديم انتشرت بأنحاء العالم.
ونوهت إلى أنها تعلمت فن المشغولات اليدوية من والدتها وجدتها في سن الـ15 عاماً، موضحةً أنها تعطي دروساً للفتيات عن تلك الصناعة للحفاظ عليها.
شعار #قمة_العشرين في المملكة..
مشغولًا من قطع الخرز بيدي عويبدة، محملًا بتحياتها وترحيبها بقادة العالم.#السعودية_ترحب_بقادة_العشرين pic.twitter.com/FXMhYHshFW
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) November 21, 2020
وفق “أخبار 24”.