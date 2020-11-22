هل تُغني الأعمال المنزلية عن ممارسة الرياضة؟.. استشاري يجيب

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رد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على استفسار بشأن مدى إمكانية الاكتفاء بالأعمال المنزلية بدلاً من ممارسة الرياضة.
وأوضح النمر، إن الأعمال المنزلية لا تعتبر رياضة كافية، ولابد من ممارسة رياضة ترفع نبضات القلب.
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