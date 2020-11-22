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أخبار محلية > “الجهني”: القطاع الغربي يشهد أقوى حالة جوية منذ 10 سنوات.. وكتلة باردة الخميس
22/11/2020   7:10 ص

“الجهني”: القطاع الغربي يشهد أقوى حالة جوية منذ 10 سنوات.. وكتلة باردة الخميس

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توقع المُختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن يشهد وسط القطاع الغربي أقوى حالة جوية منذ 10 سنوات. 

ولفت إلى أن أجواء المملكة ستتأثر يوم (الخميس) المقبل بكتلة باردة، مبيناً أنها تتقدم حالياً باتجاه تونس وليبيا قبل أن تنتقل إلى الشرق.  

ونوه إلى أن ذلك يتزامن مع قدوم منخفض مداري في نفس التوقيت من بحر العرب وخليج عدن وباب المندب.

وفق “أخبار 24”.

“الجهني”: القطاع الغربي يشهد أقوى حالة جوية منذ 10 سنوات.. وكتلة باردة الخميس

أخبار محلية
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