“الجهني”: القطاع الغربي يشهد أقوى حالة جوية منذ 10 سنوات.. وكتلة باردة الخميس

توقع المُختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن يشهد وسط القطاع الغربي أقوى حالة جوية منذ 10 سنوات.
ولفت إلى أن أجواء المملكة ستتأثر يوم (الخميس) المقبل بكتلة باردة، مبيناً أنها تتقدم حالياً باتجاه تونس وليبيا قبل أن تنتقل إلى الشرق.
ونوه إلى أن ذلك يتزامن مع قدوم منخفض مداري في نفس التوقيت من بحر العرب وخليج عدن وباب المندب.
عناصر الحالة القادمة حاضرة⛈
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♦️منخفض جوي وكتلة باردة تتقدم الان نواحي تونس وليبيا ثم تنتقل للشرق لتصل إلينا يوم الخميس القادم
♦️منخفض مداري قادم من بحر العرب وخليج عدن وباب المندب ويصل إلينا يوم الخميس
يتبقى فقط إلتقاء المنخفض العلوي ورطوبة المنخفض المداري وبتشعلل بإذن الله🔥🔥 pic.twitter.com/YDACdDYIUN
— د.زياد الجهني (@Zeyad_jehani) November 21, 2020
وفق “أخبار 24”.