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أخبار محلية > المراعي تتصدر شركات الأغذية عالميًا من حيث صحة العلامة التجارية
22/11/2020   1:01 م

المراعي تتصدر شركات الأغذية عالميًا من حيث صحة العلامة التجارية

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تصدرت المراعي شركات الأغذية على مستوى العالم ضمن تصنيف شركة يوجف لأفضل 25 علامة تجارية في العالم لعام 2020، حيث كانت شركة الأغذية الوحيدة ضمن القائمة التي شملت العديد من الشركات العالمية.

ويعتمد التصنيف على 8 ملايين مقابلة في جميع أنحاء العالم كل عام للإجابة على أسئلة حول جودة الشركة وقيمتها ومستوى الرضا عن العلامة التجارية، مما يسمح ببناء صورة لكيفية رؤية العلامات التجارية المختلفة من قبل عامة الناس من خلال مقارنة نتائج المؤشر – والتي هو مقياس للصحة العامة للعلامة التجارية يتم حسابه بأخذ متوسط الانطباع والجودة والقيمة والرضا والتوصية والسمعة.

وقال عبد الله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي: “للعام الثاني ، تم تصنيف المراعي كأفضل علامة تجارية للمواد الغذائية في العالم. نحن سعداء بهذا التصنيف الذي يؤكد قوة ونجاح علامتنا التجارية “.

وكانت المراعي قد تصدرت قائمة براندانديكس لتصنيف العلامات التجارية للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 من حيث مدى إيجابية صورة العلامة التجارية في أذهان المستهلكين. كما صنفت في عام 2010 كإحدى العلامات التجارية الكبرى للمستقبل من قبل بنك كريدي سويس.

جدير بالذكر أن المراعي تعد أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وأكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم ويستهلك منتجاتها أكثر من 40 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن.

المراعي تتصدر شركات الأغذية عالميًا من حيث صحة العلامة التجارية

أخبار محلية
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