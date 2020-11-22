الحصيني: موجة برد وأمطار هذا الأسبوع.. ومن لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد نهاية هذا الأسبوع، حالة ممطرة متفاوتة الغزارة على أجزاء واسعة من المملكة والخليج، وهي الحالة الممطرة الرابعة لموسم 1442هـ.
وأضاف، أنه من المتوقع أيضًا أن تشهد المملكة موجة برد متوسطة القوة، ونصح بتجهيز الملابس الشتوية لمواجهة هذه الموجة.
وفيما يخص اليوم الأحد، توقع الحصيني أن يشهد اندفاع كميات من الرطوبة (مادة السحاب)، بما يؤثر على المملكة بطريق غير مباشر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذا التأثير غير المباشر بسبب تطور المنخفض المداري الذي يقع جنوب غرب بحر العرب، إلى منخفض مداري عميق بسبب تسارع الرياح حول مركزه، ومن المتوقع أن تكون وجهته الصومال.