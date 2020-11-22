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أخبار محلية > تنظم جلسات مجلس الوزراء والشورى .. “بروق” منصة وطنية تجمع قادة العالم في قمة العشرين
22/11/2020   1:06 م

تنظم جلسات مجلس الوزراء والشورى .. “بروق” منصة وطنية تجمع قادة العالم في قمة العشرين

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برز اسم منصة الاتصال المرئي الآمن “بروق”، خلال قمة مجموعة العشرين الحالية، والقمة الاستثنائية في مارس الماضي، وفي هذا التقرير نتعرف على معلومات عن المنصة.

بروق منصة اتصال مرئي وآمن، وتديرها وتشغلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، من خلال مركز المعلومات الوطني، بكوادر وطنية شابة تعمل على تشغيلها بشكل متواصل.

مزايا “بروق”

يمكن عبر “بروق” عقد الاجتماعات المهمة والحساسة افتراضيًا عن بعد بمستويات عالية من الأمان والموثوقية، وخفض التكاليف التشغيلية والنفقات الخاصة بالاجتماعات الرسمية مع اختصار الوقت والجهد في التنظيم.

الاجتماعات

استضافت بروق أكثر من 700 اجتماع رسمي محلي ودولي.

كما استضافت القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين في مارس الماضي.

إضافة لذلك، تنظم بروق جلسات مجلس الوزراء ومجلس الشورى واجتماعات منظمة أوبك.

"بروق" منصة وطنية تجمع قادة العالم في قمة العشرين

وفق “أخبار 24”.

تنظم جلسات مجلس الوزراء والشورى .. “بروق” منصة وطنية تجمع قادة العالم في قمة العشرين

أخبار محلية
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