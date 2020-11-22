“أرامكو” تعلن صدور حكم لصالحها برفض دعوى ورثة يطالبونها بـ18 مليار دولار

كشفت شركة “أرامكو” عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها؛ برفض دعوى مقامة من قبل ورَثة خالد أبو الوليد القرقني أمام إحدى المحاكم الأمريكية، طالبوا خلالها بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بنحو 18 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، إن الحكم صدر الثلاثاء الماضي 17 نوفمبر الجاري، وقالت إنه تم الحكم لصالحها وعليه، فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي عليها.
وأبانت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام “أرامكو” لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة.
وأشارت إلى أن الحُكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف، مبينة أنه في حال قرّر المُدعون استئناف الحكم، فإنها ترى أن موقِفها قوي مما يعزز فرص تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه نظرًا لصدور حكم في هذه القضية، فإنها لا تعتزم حاليًا اتخاذ أي إجراءات في هذا الخصوص، وستقوم بالإعلان لاحقًا عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.