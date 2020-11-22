رئيس الشرق هذه اول هدايا الإدارة لمحبيين النادي وأهالي #الدلم

قدم رئيس مجلس إدارة نادي الشرق بمحافظة الدلم الأستاذ داود بن محمد المقرن شكره وتقديره لكافة منظومة العمل بدء من زملاءه في مجلس إدارة النادي وإدارة الفئات السنية بقيادة المشرف العام الأستاذ حسن العبلان والجهاز الفني لدرجة الناشئين بقيادة المدرب الوطني الكابتن رشود الرشود وللاعبين الأبطال بمناسبة حصول فريق الناشئين على كأس دوري أندية مكتب الخرج الذي يشرف على رياضة خمس محافظات الدلم والخرج وحوطة بني تميم والحريق والأفلاج وبهذا تأهل الفريق لخوض التصفيات على مستوى المملكة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى للناشئين
وأضاف المقرن أن هذا المنجز يعد أول الهدايا التي تقدمها إدارة النادي لجماهير النادي ومحبيه وأهالي الدلم وأحد أهداف رؤية نادي الشرق 2025 التي تم الإعلان عنها سابقاً ونتاج الثقة التي منحتها إدارة النادي في كافة أفراد فريق العمل
ودعى الرئيس المقرن جميع محبين النادي والأهالي لاستمرار وزيادة وقوفهم بجانب ناديهم مادياً ومعنوياً للوصول بالنادي للمكانة التي يطمح لها الجميع
الجدير بالذكر أن نادي الشرق بمحافظة الدلم قد قام مؤخرا بفتح ألعاب جديدة وصلت من خلالها ألعاب النادي إلى 12 لعبة وهي المرة الأولى التي يصل لها النادي منذ تأسيسه لهذا العدد من الألعاب مواكبا رؤية المملكة 2030 وتماشيا مع توجهات وزارة الرياضة التي من أهدافها زيادة الألعاب وتنوعها وزيادة الممارسين لها.