بالصور.. تتويج الفائزين في أولى جولات الدرعية.. والشربتلي يحصل على كأس البطولة

توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد، الفارس عبد الله الشربتلي بكأس الجولة الأولى من جولات الدرعية.
وحل الفارس رمزي الدهامي في المركز الثاني، وجاءت الفارسة التايلاندية جانكابهورن كارونايادهاج في المركز الثالث، وذلك في ختام الجولة الأولى من جولات الدرعية التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية خلال الفترة من 19-21 نوفمبر الجاري في مركز الدهامي للفروسية بمحافظة الدرعية.
وكان الفارس مشاري الحربي قد خطف درع الشوط الأول، بينما جاء الفارس الأمير فيصل آل سعود في المركز الثاني، والفارسة غالية الموسى في المركز الثالث، فيما خطف الفارس المصري محمد برعي درع الشوط الثاني متفوقاً على الفارسين ناصر الشواف وخالد المبطي اللذين حلّا في المركزين الثاني والثالث تباعاً.
وأوضح الأمير عبد الله بن فهد أن النجاح الذي حققه فريق العمل بالاتحاد في تنظيم البطولة التي تحمل تصنيف (3 نجوم)، يؤكد استعداد المملكة لاستضافة مختلف البطولات الدولية في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها البطولة الدولية (5 نجوم).
وفق “أخبار 24”.