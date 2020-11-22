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أخبار محلية > متاجر بالمملكة تستبدل الأكياس البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة.. وامتعاض من تحميل المشتري ثمنها
22/11/2020   5:46 م

متاجر بالمملكة تستبدل الأكياس البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة.. وامتعاض من تحميل المشتري ثمنها

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قرر العديد من المتاجر بالمملكة منع استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بواسطة أخرى من القماش تقول إنها صديقة للبيئة.

وكشفت مصادر وفقا لـ”الوطن”، أن عددًا من المتاجر قام بتعليق لافتات تنبه فيها بعدم وجود أكياس بلاستيكية مجانية لتعبئة المشتريات، وتوافر الأكياس القماشية لكن برسوم؛ الأمر الذي أثار امتعاض بعض الزبائن وإشادة آخرين.

وتباينت آراء العملاء حول تلك الخطوة، بين رافض يشكو استغلال المتاجر خاصة على الطرق السريعة لهذا الأمر بإجباره على دفع ثمن الكيس لحمل المشتريات، وبين آخرين يرون في دفع ثمن الكيس سواء كان ريالاً أو نصف ريال ثمنًا ضئيلاً للحفاظ على البيئة، ودليلاً على وعي الشعب.

يذكر أن هذه الأكياس صديقة للبيئة وتستخدم لعدة مرات، وهي صحية تماماً وغير ضارة بعد استهلاكها، وخالية من الشوائب مقارنة بالأكياس التقليدية.

متاجر بالمملكة تستبدل الأكياس البلاستيكية بواسطة أخرى صديقة للبيئة.. وامتعاض من تحميل المشتري ثمنها

وفق “أخبار 24”.

متاجر بالمملكة تستبدل الأكياس البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة.. وامتعاض من تحميل المشتري ثمنها

أخبار محلية
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