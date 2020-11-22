خادم الحرمين: سنطلق برنامجاً وطنياً للاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق الاستدامة

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن المملكة ستقوم بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل.
وأضاف خلال مخاطبته اليوم (الأحد) قمة العشرين في الفعالية المصاحبة الثانية حول الحفاظ على الأرض، لدينا خطط كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللتين ستمثلان ما نسبته 50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030م.
وأكد أنه في ظل التعافي من جائحة “كورونا” يجب العمل على تهيئة الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قويٍ وشاملٍ ومتوازنٍ ومستدامٍ من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
وشدد الملك سلمان على أن الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى، لافتاً إلى أنه في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي والسكاني، علينا أن نكون رواداً في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة.
وأبان أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه إدراكاً من المملكة للدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادينا بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040م.
وأشار إلى أن المملكة تعمل حالياً على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم، ويشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون التي أنشأتها شركة “سابك” بمقدار 500 ألف طن في السنة وكذلك خطة شركة أرامكو للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة.
#عاجل_السعودية | كلمة #خادم_الحرمين_الشريفين عن حماية الكوكب، ضمن فعاليات #قمة_العشرين.#مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia#G20 pic.twitter.com/DK8htyjPYu
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 22, 2020