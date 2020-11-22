وزير التعليم: يمكن للطلاب تسريع تعليمهم بعد أن أصبح التعليم متاحاً 24 ساعة على مدار الأسبوع

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أنه بعد أن أصبح التعليم متاحاً 24 ساعة على مدار الأسبوع، أصبح ممكنا للطلاب تسريع تعليمهم، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى إمكانية تغير مفهوم التعليم الممتد من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي بصورة جوهرية.
وقال خلال الإحاطة الإعلامية على هامش قمة العشرين، اليوم (الأحد)، إنه لا يوجد نظام تعليمي في العالم توقع أن يكون 1.6 مليار طالب خارج مدارسهم طوال هذه الوقت في ظل الجائحة.
وأوضح أن التعليم عبر أكثر من وسيلة هو الطبيعي، وأن التعليم عبر طريق وسيلة واحدة هو الاستثناء في المستقبل، والذي سيُتغلب فيه على مشاكل التعليم عن بعد، وهو ما يعني إمكانية وجود مسارات تعليمية مسرعة، بحيث تتوافر 80% من المناهج على المنصات الإلكترونية، ومن ثم إمكانية تسريع الحصول على شهادة للطلاب، وإكمال سُلمهم التعليمي والدخول إلى الجامعات في وقت مبكر.
وأشار آل الشيخ إلى أن الدول على اختلاف مواردها واجهت تحديات مع نظم التعليم عن بعد، في ظل جائحة كورونا المستجد، لافتًا إلى مناقشة مجموعة قمة العشرين قضايا تدويل النظام التعليمي، والتعليم المبكر للأطفال، إضافة لقضية استمرارية التعليم أثناء الكوارث الدولية، لما للتعليم من أهمية لتلبية الحاجات الإنسانية.
وأضاف أن المملكة بدأت بنظم إدارة تعليمية جديدة، متمثلة في منصة مدرستي والتي اقتضى التخطيط لها أن تشمل 6 ملايين طالب و500 ألف معلم، وطورت بالتعاون مع ميكروسوفت.
وأوضح أنه هناك 1.2 مليار حصة دراسية يوميًا، تشمل جميع الأنشطة كما لو أن الطالب في فصل دراسي حقيقي يتفاعل مع معلميه ويستخدم أدوات التقييم ومشاركة المعلومات، منوهًا لتفعيل 23 محطة بث للأقمار الصناعية لمن ليس لديهم خدمة الإنترنت. وفق “أخبار 24”.
ونبه إلى إمكانية تغير التعليم المستقبلي عن بعد بسبب تجربة كورونا، فبعد تجربة إدارة كل هذه المدارس عن بعد، فإن هذا يفتح الطريق لوجود مدارس وجامعات افتراضية، دون الحاجة إلى منشآت على أرض الواقع، ما سيسهل الأمر لتبادل الخبرات في المستقبل دون عبور الحدود.
وشدد على أن المملكة تسعى لتطوير المناهج ضمن رؤية المملكة 2030، ولأن تكون المناهج قائمة على التسامح والاعتدال ونبذ الأفكار المتطرفة.