مقارنة بالعام الماضي.. الرياض تسجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة

سجّلت مدينة الرياض انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي، وذلك استنادًا لقراءات محطات رصد جودة الهواء التابعة للهيئة الملكية للرياض.
وأشارت البيانات إلى أن معظم الأشهر خلال العام الحالي شهدت انخفاضًا بمتوسط درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي، باستثناء شهر فبراير الذي سجل ارتفاعًا بمقدار درجة واحدة فقط خلال العام الجاري.
وأوضحت أن هناك تفاوتًا بين متوسط درجات الحرارة الصغرى المسجلة بمختلف أنحاء المدينة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت ما يقرب من 27 درجة ومحطات الرصد بالطرق ما يقارب 28 درجة، في حين سجلت خارج المدينة ما يقارب 25 درجة. وفق “أخبار 24”.
وسجلت بيانات محطة رصد جودة الهواء في وادي حنيفة، أقل درجات للحرارة في 2020، وذلك لانتشار الغطاء النباتي وبُعدها عن النطاق العمراني.