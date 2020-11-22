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أخبار المناطق > “الإمارات” تعلن اكتشاف ملياري برميل من النفط الخام
22/11/2020   7:39 م

“الإمارات” تعلن اكتشاف ملياري برميل من النفط الخام

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أعلن المجلس الأعلى للبترول في دولة الإمارات اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية.

وأوضح في اجتماع اليوم (الأحد) برئاسة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أن الكميات المكتشفة تقدر بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبو ظبي.

وتسهم احتياطيات النفط التقليدية البالغة 2 مليار برميل التي أعلن عنها المجلس في زيادة احتياطيات دولة الإمارات من موارد النفط التقليدية إلى 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخلاص، مما يعزز مكانة الدولة في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية. وفق “أخبار 24”.

“الإمارات” تعلن اكتشاف ملياري برميل من النفط الخام

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