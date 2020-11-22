بالصور.. وزير الصحة يدشن مشاريع تطويرية في مدينة الملك فهد الطبية

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الأحد) عدداً من المشاريع التطويرية في مدينة الملك فهد الطبية.
وتضمنت المشاريع توسعة وتطوير وحدة العناية المركزة للكبار بإضافة ١٨ سريراً بأحدث التقنيات المتخصصة، وتوسعة مستشفى التأهيل بإضافة ٤٠غرفة مفردة وأندية صحية وغرف محاكاة تهتم بخدمات التأهيل الطبي.
كما تضمنت تطوير وحدة المناظير وغرف العزل والتعقيم وغرف الفلور سكوبي لتصل طاقتها الاستيعابية يومياً إلى٦٠حالة مرضية، وافتتاح مشروع تحديث جهاز العلاج البوزيتروني “التصوير بالأشعة المقطعية البوزيترونية”.
وفق “أخبار 24”.