ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم (الأحد) الجلسة الثانية لليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين.
وقدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اقتراحاً لدول مجموعة العشرين بعقد قمتين سنوياً لدعم مبادرات التصدي للتحديات.
وأكد خلال حديثه في الجلسة أن الاقتراح يتضمن أن تكون القمة الأولى افتراضية في منتصف السنة والأخرى حضورية في نهاية العام، بهدف دعم التنسيق الدولي للتصدير للتحديات.
وقدم الشكر إلى كافة المسؤولين على المشاركة في الاجتماعات رغم الظروف الصعبة، والتوافق حول البيان الختامي لقمة الرياض.
وفيما يلي نص الكلمة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس قمة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، أعبر عن الشكر الجزيل لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة دول المجموعة ولكل من شارك وساهم في اجتماعاتنا من كافة الدول وممثلي المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني على امتداد عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
تشكل مجموعة العشرين، منذ تأسيسها، رابطاً جوهرياً بين دولنا. حيث أكدت أهمية دورها طوال هذه السنوات في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية.
وفي ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وتبعاته المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، كان تعاوننا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعاملنا معاً مع هذا التحدي بجدية تستوجبها مسؤولية صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة ورفع الجاهزية لمواجهة الأزمات المستقبلية – لا سمح الله -.
إن هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل إنسان يعيش في هذا الكوكب الأمر الذي استوجب تفعيلاً للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين، ومن أجل ذلك اجتمع قادة المجموعة مرتين خلال رئاسة واحدة لمجموعة العشرين في سابقة هي الأولى منذ تأسيس المجموعة.
ولمواجهة هذا التهديد العالمي الذي تشهده البشرية جمعاء، بادرت دول المجموعة باتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتدابير مُنَسقة للتعامل مع الجائحة وتبعاتها.
#عاجل_السعودية | كلمة سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في الجلسة الثانية لـ #قمة_العشرين #مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia#G20 pic.twitter.com/qyfbrLTbC8
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 22, 2020
وفق “أخبار 24”.