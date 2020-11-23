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أخبار المناطق > واشنطن تُعلن موعد بدء تلقيح كورونا
23/11/2020   6:54 ص

واشنطن تُعلن موعد بدء تلقيح كورونا

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كشف رئيس الفريق المكلف بتطوير لقاح كورونا في الولايات المتحدة، منصف السلاوي، اليوم الأحد، موعد إطلاق عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد خلال حديثه لشبكة “سي إن إن”، أن هناك خطة تضمن إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مطلع ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أنه يتوقع بدء تنفيذ الخطة في يوم 11 أو 12 من الشهر المقبل، وذلك بعد أن يتم اعتماده رسميًا من قبل الهيئة الأمريكية. وفق “أخبار 24”.

وتتوقع شركة “فايزر” الأمريكية و”بيونتك” الألمانية، أن يحصل اللقاح على موافقة الاستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر المقبل.

واشنطن تُعلن موعد بدء تلقيح كورونا

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