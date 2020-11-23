بالفيديو.. بوليفارد المدينة: 28 محلاً تجارياً و10 قاعات سينما و32 مطعماً

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الأحد)، عن توقيع عقد استثماري جديد لإنشاء وتشغيل “بوليفارد يو ووك”، وذلك مع شركة المراكز العربية.
وسيتم إنشاء “بوليفارد يو ووك” على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، على مساحة تتجاوز 152 ألف متر مربع، حيث سيوفر نحو 1500 فرصة وظيفية للشباب والشابات.
كما سيتضمّن المشروع: 28 محلاً تجارياً و32 مطعماً للوجبات السريعة و10 قاعات للسينما وموقعين مخصصين للأماكن الترفيهية، و11 موقعاً مخصصاً للخدمات المساندة، ومنطقة لاستيعاب 2084 موقفاً للسيارات بعوائد مالية تتجاوز 26 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وسيجري تهيئة وتنفيذ شبكة الفراغات العامة، إلى جانب تهيئة الممرات المخصصة للمُشاة الواقعة داخل نطاق السوق المفتوح، حيث يتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة مراحل المشروع خلال 14 شهراً.
#فيديو ||
توقيع عقد استثماري جديد لإنشاء وتشغيل #بوليفارد_يو_ووك في #المدينة_المنورة..#أمانة_المدينة pic.twitter.com/wT0hcrFqLo
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) November 22, 2020