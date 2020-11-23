يضم أسواقًا ومطاعم ومواقع جذب ترفيهية.. تفاصيل مشروع تطوير كورنيش الخبر

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، عن تفاصيل مشروع تطوير الواجهة البحرية في محافظة الخبر “كورنيش الخبر”، وذلك بالتعاون مع بوابة الاستثمار البلدي “فرص” ووزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية.
وفتحت الأمانة الباب للمستثمرين بطلب إبداء الرغبات للمنافسة على المشروع، وذلك من خلال نموذج اتفاقيات الاستثمار المشترك “مبلغ ثابت+ مشاركة بالدخل”.
ويتم تسجيل المنافسة على المشروع لبناء وتشغيل عدد من المنشآت التجارية؛ وهي “فندق راقٍ ومطاعم عالمية، وأسواق ومطاعم متنوعة ومواقع جذب ترفيهية، مجمع تجاري ترفيهي”.
ويأتي المشروع على 3 مراحل، وهي “إبداء الرغبات، التأهيل، المنافسة بين الشركات المؤهلة واختيار المطور أو تحالف المطورين الفائز بالتنفيذ”، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 60.9 ألف م2. وفق “أخبار 24”.
ويتميز المشروع بوقوعه على بعد 12 دقيقة من أحياء الحزام الذهبي والحزام الأحمر، وعلى بعد 14 دقيقة من أحياء الدانة وتلال الدوحة والدوحة، ويضم مجمعاً ترفيهياً ومطاعم على مساحة 25.9 ألف م2.
كما يضم المشروع منطقة أسواق ومطاعم متنوعة ومواقع جذب ترفيهية على 25.9 ألف م2، إضافةً إلى فندق راقٍ ومطاعم عالمية على مساحة 9 آلاف م2.
تعلن #أمانة_المنطقة_الشرقية @EasternEamana عن إطلاق أولى مشاريع مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص ، مشروع تطوير الواجهة البحرية في مدينة #الخبر pic.twitter.com/JL4nGLkgm3
— فرص (@momrafuras) November 22, 2020