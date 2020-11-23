شهدت قمة العشرين التي استضافتها المملكة واختتمت أعمالها أمس (الأحد)، في الرياض حضوراً نسائياً لافتاً وكبيراً من ناحية المنظمات والمتحدثات.
وأوضحت المديرة التنفيذية للأمانة العامة لمجموعة العشرين الدكتورة ريم الفريان، أن نسبة الموظفات العاملات على تنظيم قمة دول العشرين بلغت 41 % ونسبة المسؤولات في المناصب القيادية وصلت إلى 31 %.
ورصد تقرير لقناة “العربية” حضور صحفيات من أنحاء العالم ينقلن القمة ويغطين فعالياتها، وسيدات أخريات منهمكات في كتابة ومتابعة أدق التفاصيل، وأخريات يقدمن المساعدة للحضور.
وفق “أخبار 24”.