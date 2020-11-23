نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح حكم ربط المرأة للرحم بسبب المرض
23/11/2020   6:59 ص

بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح حكم ربط المرأة للرحم بسبب المرض

+ = -
365

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم إجراء المرأة عملية جراحية لربط الرحم من أجل منع الحمل؛ وذلك في حال معانتها من مرض معين.

وقال الشيخ المنيع خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن القاعدة الفقهية أنه لا ضرر ولا ضرار. 

وأضاف أنه يجوز للمرأة التي تضرر من الحمل أن تتفاوض مع زوجها على ربط الرحم، وأخذ ما هو مناسب لمنع وقوعه طالما أن ذلك يمثل خطراً على صحتها.  

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح حكم ربط المرأة للرحم بسبب المرض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122943.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.