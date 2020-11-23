بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح حكم ربط المرأة للرحم بسبب المرض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم إجراء المرأة عملية جراحية لربط الرحم من أجل منع الحمل؛ وذلك في حال معانتها من مرض معين.
وقال الشيخ المنيع خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن القاعدة الفقهية أنه لا ضرر ولا ضرار.
وأضاف أنه يجوز للمرأة التي تضرر من الحمل أن تتفاوض مع زوجها على ربط الرحم، وأخذ ما هو مناسب لمنع وقوعه طالما أن ذلك يمثل خطراً على صحتها.
حكم عمل المرأة عملية ربط الرحم بسبب مرضها؟ #يستفتونك الشيخ عبدالله المنيعhttps://t.co/VVxQtspve0 pic.twitter.com/1uHMkqpyRK
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 22, 2020
وفق “أخبار 24”.