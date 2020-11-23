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أخبار محلية > بالفيديو.. “المواصفات والمقاييس” تُحذر من أحد أفران الغاز التي تباع بالأسواق.. وتوضح سلبياته
23/11/2020   7:00 ص

بالفيديو.. “المواصفات والمقاييس” تُحذر من أحد أفران الغاز التي تباع بالأسواق.. وتوضح سلبياته

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حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من أحد أفران الغاز التي تنتشر بالأسواق في المملكة؛ بسبب عدم جودته ومطابقته للمواصفات.    

واستعرض مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الطهو بالهيئة عبدالرحمن الثنيان في مقطع فيديو، أبرز سلبيات هذا الفرن وفي مقدمتها صناعته من صاج عادي ولحامات عادية؛ الأمر الذي قد يرفع درجات الحرارة فيه إلى 200 درجة.  

ونوه إلى أن الصاج الذي يوضع عليه الطعام داخل الفرن قابل للصدأ، والمواسير التي يمر عبرها الغاز غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب قابليته لتعبئة الغاز داخله وحدوث تسرب فيه.  

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “المواصفات والمقاييس” تُحذر من أحد أفران الغاز التي تباع بالأسواق.. وتوضح سلبياته

أخبار محلية
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