دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، مشروع أنظمة اللوحات الإلكترونية (VMS) بعدد 60 لوحة بمدن حاضرة الدمام.
وتعتبر هذه اللوحات بمثابة قناة تواصل مع قائدي المركبات لعرض رسائل عن زمن الرحلة وحوادث الطريق وغيره من معلومات تهم سائق المركبة، وتستهدف رفع السلامة المرورية بالطرق.
سمو أمير#المنطقة_الشرقية وبحضور سمو نائبه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية ، يدشن مشروع أنظمة اللوحات الإلكترونية( VMS ) بعدد 60 لوحة بمدن حاضرة #الدمام ،والتى تستخدم لعرض رسائل عن زمن الرحلة وحوادث الطريق وغيره من معلومات تهم سائق المركبة. pic.twitter.com/BtFV4bTlNd
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) November 23, 2020
اطلقت #أمانة_المنطقة_الشرقية مشروع اللوحات الإلكترونية ( VMS) وهي عبارة عن لوحات ذكية تستخدم بمثابة قناة تواصل مع قائدي المركبات،لعرض رسائل عن زمن الرحلة ومعلومات الحوادث وغيره من الرسائل الهامه التي تفيد مستخدمي الطريق وترفع من السلامة المرورية بالطرق . pic.twitter.com/BPHfeAqSwO
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) November 23, 2020
وفق “أخبار 24”.