دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن ‏عبدالعزيز، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد ‏الحقيل، مشروع أنظمة اللوحات الإلكترونية (VMS‏) بعدد 60 ‏لوحة بمدن حاضرة الدمام.‏

وتعتبر هذه اللوحات بمثابة قناة تواصل مع قائدي المركبات ‏لعرض رسائل عن زمن الرحلة وحوادث الطريق وغيره من ‏معلومات تهم سائق المركبة، وتستهدف رفع السلامة المرورية ‏بالطرق.

وفق “أخبار 24”.