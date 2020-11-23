نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “أمن الطرق” يضبط 14 مواطناً و6 مقيمين و20 شاحنة محملة بالحطب المحلي في 6 مناطق
23/11/2020   4:04 م

“أمن الطرق” يضبط 14 مواطناً و6 مقيمين و20 شاحنة محملة بالحطب المحلي في 6 مناطق

+ = -
651

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق 20 شخصاً، و20 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعد لغرض البيع في مخالفة لنظام الغابات والمراعي.

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، إن قوات أمن الطرق بمناطق الرياض، وتبوك، والقصيم، ونجران والشرقية، والمدينة المنورة، ضبطت المتهمين وهم 14مواطناً، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم فلسطيني، وآخر بنجلادشي، ونازح، أعمارهم تتراوح بين العقدين الثالث والسادس.

وأبان أن المتهمين خالفوا نظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن عملية الضبط تمت في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

“أمن الطرق” يضبط 14 مواطناً و6 مقيمين و20 شاحنة محملة بالحطب المحلي في 6 مناطق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122968.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.