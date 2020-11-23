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أخبار المناطق > بالفيديو.. يضم مسارا مخصصا للدراجات.. تدشين تقاطع طريق الملك فهد مع دائري الأحساء بتكلفة 200 مليون ريال
23/11/2020   5:55 م

بالفيديو.. يضم مسارا مخصصا للدراجات.. تدشين تقاطع طريق الملك فهد مع دائري الأحساء بتكلفة 200 مليون ريال

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دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، بحضور ‏وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق ‏الملك عبدالله الدائري “الضلع الشرقي” بالأحساء.‏

وتبلغ أطوال التقاطع 1.5 كيلومتر، تشمل 8 مسارات باتجاهين، ‏مع مسار مخصص للدراجات الهوائية بطول 6 آلاف متر، ‏وبتكلفة إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال.‏

ويضم المشروع ممشى في ظل الجسر يبلغ طوله 800 متر باتجاهين ‏أحدهما للدراجات الهوائية والآخر للتريض والمشي، وعلى ‏جانبية مسطحات خضراء وأماكن للجلوس وأجهزة للتمارين ‏الرياضية، وينتهي بحديقة على مساحة 9 آلاف متر مربع.‏ وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن الأمير سعود بن نايف، دشن أمس (الأحد)، حزمةً من مشروعات التطوير الشامل في المنطقة، تنوعت بين مشروعات حكومية واستثمارات القطاع الخاص بتكلفة 3 مليارات ريال.

بالفيديو.. يضم مسارا مخصصا للدراجات.. تدشين تقاطع طريق الملك فهد مع دائري الأحساء بتكلفة 200 مليون ريال

أخبار المناطق
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