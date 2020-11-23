بالفيديو.. يضم مسارا مخصصا للدراجات.. تدشين تقاطع طريق الملك فهد مع دائري الأحساء بتكلفة 200 مليون ريال

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله الدائري “الضلع الشرقي” بالأحساء.
وتبلغ أطوال التقاطع 1.5 كيلومتر، تشمل 8 مسارات باتجاهين، مع مسار مخصص للدراجات الهوائية بطول 6 آلاف متر، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال.
ويضم المشروع ممشى في ظل الجسر يبلغ طوله 800 متر باتجاهين أحدهما للدراجات الهوائية والآخر للتريض والمشي، وعلى جانبية مسطحات خضراء وأماكن للجلوس وأجهزة للتمارين الرياضية، وينتهي بحديقة على مساحة 9 آلاف متر مربع. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الأمير سعود بن نايف، دشن أمس (الأحد)، حزمةً من مشروعات التطوير الشامل في المنطقة، تنوعت بين مشروعات حكومية واستثمارات القطاع الخاص بتكلفة 3 مليارات ريال.
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الحركة المرورية في مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله الدائري “الضلع الشرقي” بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف أ. ماجد بن عبدالله الحقيل.#الأحساء @saudimomra @emara_sharqia pic.twitter.com/buEMkNYrvV
— أمانة الأحساء (@alhasamunicipal) November 22, 2020